Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги отримала від місцевих благодійників спеціальні відсмоктувачі рідини із легень для лікування пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19.

«Дякую кожному, хто долучається до придбання необхідного обладнання. Щодня ми плануємо закупляти як устаткування, так і предмети захисту. Перелік всього необхідного отримуємо від головних лікарів тих закладів охорони здоров’я, де безпосередньо проводять лікування хворих на коронавірус, – зазначає очільник Тернополя Сергій Надал. – Так, сьогодні для потреб лікарень м. Тернополя передано 30 відсмоктувачів мокрот з легень, з якими зможуть працювати спеціальні бригади анестезіологів. Дане обладнання придбане за кошти благодійників».

До слова, ще п’ять таких відсмоктувачів отримає Збаразька районна лікарня.

Нагадаємо, у місті створені благодійні рахунки для надання допомоги у боротьбі з коронавірусною інфекцією, їх ви можете знайти тут.

Дякуємо усім тернополянам, котрі сьогодні не залишаються осторонь у боротьбі з вірусом.