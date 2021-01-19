Онлайн-ігри є потужною індустрією, в якій витрачають та заробляють чималі кошти. А де гроші там завжди знайдеться той, хто хоче такими грошима у нечесний спосіб заволодіти. В аферу з оплатою потрапив житель Чортківщини.

Хлопець грає в інтерактивні ігри онлайн, а інформацію про шахрайства мабуть не читав, бо перевів власні кошти пройдисвіту. Він хотів придбати акаунт до гри. Знайшов оголошення на одній з торгових онлайн-платформ, сторгувався на вигідну ціну і перевів 1500 тисячі гривень на картковий рахунок невідомого продавця. На цьому торги закінчилися – паролі доступу та керування особистим кабінетом до ігрового акаунту потерпілий так не отримав.

Вкотре нагадуємо – торгуйте та купуйте в інтернеті безпечно. Слід зауважити, що не існує офіційних способів з продажу акаунта, однак існує багато відомих сервісів, які убезпечать таку покупку.А загалом правила безпеки незмінні для придбання будь-якого товару – не спокушайтеся на низьку ціну, не поспішайте перераховувати кошти на невідомі рахунки, купуйте та продавайте наложеною платіжкою.