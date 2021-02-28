“Гарні дівчатка розважаються”, – у мережі з’явилося відео булінгу на Тернопільщині. ВІДЕО

У соцмережі з’явилось відео агресивної поведінки стосовно дівчини з Тернопільщини.

Відео, де зафіксований булінг, поділилась у соцмережі Люба Харчук.

Жінка звертає увагу на неприпустиму поведінку дівчат, а також закликає патрульну поліцію Тернопільської області звернути увагу на даний інцидент, пишуть Тернополяни.

Як виявилось, оригінальне відео розміщене в одній із закритих тернопільських груп в соцмережі Іnstagram.

«Гарні дівчатка розважаються… Якщо хто не зрозумів – це булінг… Нецензурна лайка», – зазначила Люба Харчук.