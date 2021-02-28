У соцмережі з’явилось відео агресивної поведінки стосовно дівчини з Тернопільщини.
Відео, де зафіксований булінг, поділилась у соцмережі Люба Харчук.
Жінка звертає увагу на неприпустиму поведінку дівчат, а також закликає патрульну поліцію Тернопільської області звернути увагу на даний інцидент, пишуть Тернополяни.
Як виявилось, оригінальне відео розміщене в одній із закритих тернопільських груп в соцмережі Іnstagram.
«Гарні дівчатка розважаються… Якщо хто не зрозумів – це булінг… Нецензурна лайка», – зазначила Люба Харчук.
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