Серед широкого асортименту онлайн казино представлених на ігровому ринку України Goxbet займає особливе місце. Це онлайн казино з мінімальним депозитом від 1 грн, яке орієнтоване, перш за все, на задоволення запитів гравця в якісних азартних іграх.

Починаючи з 2017 року, адміністрація казино послідовно реалізує орієнтовану політику, використовуючи бонусну систему і постійно покращуючи супутні грі функції. Докладніше про ліцензії, політику конфіденційності та підтримку можна дізнатися за посиланням goxbet4.com.

Реєстрація та створення акаунта

Перш ніж почати гру на реальні грошові кошти, гравець повинен зареєструватися. На Goxbet 4 реєстрація може бути виконана кількома способами:

Заповнення реєстраційної форми . Після натискання на відповідну кнопку Реєстрація з’явиться нове вікно, де необхідно буде зробити вибір між двома способами зворотного зв’язку: e-mail і номер мобільного телефону. Потім придумати логін і пароль, вибрати валюту, погодитися з правилами. За бажанням потенційного гравця він може погодитися з отриманням поштової розсилки, а також відмовитися від наданих за реєстрацію бонусів або використовувати отримані на сторонніх ресурсах промокоди;

. Після натискання на відповідну кнопку з’явиться нове вікно, де необхідно буде зробити вибір між двома способами зворотного зв’язку: e-mail і номер мобільного телефону. Потім придумати логін і пароль, вибрати валюту, погодитися з правилами. За бажанням потенційного гравця він може погодитися з отриманням поштової розсилки, а також відмовитися від наданих за реєстрацію бонусів або використовувати отримані на сторонніх ресурсах промокоди; Реєстрація через соціальні мережі. Натиснувши на одну з піктограм: Google, Facebook або Telegram, гравець дає дозвіл на використання особистих даних, які він раніше надав під час реєстрації акаунта на відповідних ресурсах.

Поповнення депозиту в онлайн казино Goxbet 4

Одним з основних способів отримання бонусів, а також допуском до гри в онлайн казино на гривні Goxbet є поповнення ігрового рахунку. Адміністрація казино пропонує такі способи внесення депозиту:

Банківські платіжні системи: Visa и MasterCard;

Електронні платіжні системи: PAYEER, Piastrix;

Рахунки мобільних операторів – можна поповнити казино з Київстару, Life або Vodafone.

Щоб здійснити поповнення ігрового рахунку необхідно виконати такі дії:

Увійти в особистий кабінет, використовуючи логін і пароль, придуманий і підтверджений у процесі реєстрації; Відкрити закладку Каса; Зайти в пункт меню Поповнити; Вибрати один із перелічених способів поповнення і натиснути на нього.

Система сформує запит на здійснення транзакції, який необхідно підтвердити, використовуючи штатні способи обраної платіжної системи.

ВАЖЛИВО! Адміністрація Goxbet не стягує комісій з грошових коштів, що надходять на рахунок. Будь-які процентні відрахування є комісіями платіжної системи.

Стратегії та поради для новачків

Перш ніж почати грати в казино онлайн на гроші, доцільно визначитися зі стратегією гри. Це допоможе зробити гру не тільки ефективнішою, а й безпечнішою. Основним принципом є визначення банкролу – суми виділеної на гру за певний період часу.

Це один із ключових аспектів управління ризиками, який дасть змогу виключити невиправдані грошові втрати. Водночас досвідчені гравці рекомендують не перевищувати ставку в розмірі 5% від банкролу.

Операції з виведенням коштів

Варто зазначити, що формування заявки на виведення грошових коштів стає доступним тільки після проходження гравцями верифікації. Ця процедура підтвердження особистих даних, що надаються, здійснюється з метою захистити від азартної гри неповнолітніх.

Процес виведення грошових коштів, отриманих у результаті виграшу, не відрізняється від поповнення. Вище закладки каса необхідно натиснути на кнопку Вивести, а потім вибрати тип платіжної системи, на яку буде сформована заявка. Однак, платіжні системи мають деякі особливості виведення:

Банківські платіжні системи: Visa і MasterCard – кошти можуть надійти протягом 2-3 днів (комісія 2,5%);

Електронні платіжні системи: PAYEER, Piastrix – транзакція обробляється швидше, протягом 1,5-2 годин (комісія 2,95%).

Водночас існують ліміти на мінімальну і максимальну суму виведення, які адміністрація казино може змінювати. Існують також і комісійні відрахування, які можуть становити до 2,95%.

ВАЖЛИВО! Слід пам’ятати, що гроші, отримані як бонуси, потребують відіграшу, ця ситуація є стандартною для будь-якого казино з бонусом за реєстрацію на виведення.

Поширені запитання

1. Яка мінімальна і максимальна ставка на ігри в онлайн казино Goxbet?

Goxbet є одним із небагатьох онлайн казино з депозитом від 1 гривні. Тому ставка на багато ігрових автоматів відповідають цій сумі.

2. Які бонуси та акції в казино Goxbet доступні для нових гравців?

Надані казино онлайн бонуси можуть змінюватися залежно від поточної політики адміністрації. Станом на вересень 2023 року бонуси такі:

50 фріспінів за реєстрацію;

200% на перший депозит;

10% на всі інші депозити;

25, 50 і 100 фріспінів у грі Лакі Леді шарм Делюкс.

3. Які методи підтримки клієнтів доступні в онлайн казино Гоксбет, якщо у мене виникнуть питання або проблеми під час гри?

Зв’язатися зі службою підтримки можна через чат на сайті – червона закладка з правого боку екрана. Або написавши електронного листа за наступною адресою support@goxbet.com.