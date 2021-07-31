За колишньою зіркою англійського футболу Уейном Руні, що називається, ростуть золоті верби. Не так давно його затримали нетверезим за кермом та ще й у компанії юної леді… не надто важкої поведінки. За “п’яну” їзду відомому голеадору довелося певний час підмітати парк. А нещодавно у соцмережах були викладені компрометуючі фотографії нині головного тренера клубу “Дербі Каунті”, того самого Уейна Руні, в компанії оголених дівчат. На одному зі знімків екс-футболіст цілується з блондинкою в нічному закладі. На інших фото оголені дівчата фотографуються на тлі Руні, який солодко спить. Сам Уейн вирішив, так би мовити, зіграти на випередження і повідомив про випадок в поліцію, стверджуючи, що дівчата зробили ці знімки без його дозволу. Руні впевнений, що він став жертвою шантажу. Варто також зазначити, що з 2008 року 35-річний ловелас перебуває у шлюбі. Пара виховує чотирьох синів.

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Полтавська “Ворскла” днями припинила виступ в Кубку Конференцій, поступившись на власному полі скромненькому клубу з Фінляндії. На цьому, однак, неприємності полтавців не закінчуються. Печерський суд Києва заочно вибрав запобіжний захід президенту “Ворскли” Костянтину Жеваго – утримання під вартою. В даний час,за інформацією МВС, Жеваго перебуває в розшуку і переховується від органів досудового слідства. Ще 27 вересня 2019 року колишньому народному депутату було повідомлено про підозру. Він, як колишній власник АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, звинувачується в організації розтрати 113 млн доларів цієї фінансової установи. Два тижні тому, за запитом ДБР, Інтерпол оголосив Костянтина Жеваго у міжнародний розшук.

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“Безхатченко” українського футболу Євген Селезньов, якого без особливих почестей спровадили з “Колоса”, таки зміг знайти собі пристановище. Відомий бомбардир став гравцем “Миная”, якому завдяки вибуттю з УПЛ “Олімпіка” вдалося зберегти місце у найвищому дивізіоні. Стали відомі й умови контракту досвідченого форварда з клубом із Закарпаття. У “Минаї” Селезньов зароблятиме 70 тисяч гривень на місяць. У минулому сезоні найбільш високооплачуваним гравцем клубу був Артем Мілевський, який був на полі блідою тінню себе, колишнього, проте з місячною зарплатою в 200 тисяч гривень.

Селезньов з 116 забитими м’ячами в активі входить в топ-3 найкращих бомбардирів в історії УПЛ, поступаючись тільки Сергію Реброву (123) і Максиму Шацьких (123), і має нині на меті обйти їх у цьому рейтингу.

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Колишній голкіпер Рустам Худжамов прокоментував нещодавній скандал, коли клуб “Альянс” ледь було не знявся з турніру Першої ліги. “Поки президенти і функціонери клубів не перестануть давати хабарі суддям, поки не почнуть клуби змінювати підготовку тренерів, а разом з цим і дітей, поки в УАФ сидять люди, які не терплять критики і намагаються заткнути рота людям з іншою думкою, поки сама УАФ не почне змінювати наш футбол не тільки гучними заявами, а й справами – доти і будуть у нас зникати клуби”, – сказав він. Нагадаємо, “Альянс” мав намір припинити виступи в турнірі через скандальні, на погляд керівництва клубу, суддівські рішення у матчі 1-го туру з “Металістом”.

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У матчі 1-го туру чемпіонату УПЛ з “Ворсклою” (2:2) 26-річний захисник “Дніпра-1” Олександр Сваток встановив особисте досягнення, без якого, напевно, цілком обійшовся б: четвертий раз в кар’єрі вразив свої ворота в матчах чемпіонату України. Тим самим він повторив антирекорд УПЛ, що належить В’ячеславу Чечеру. Свій перший “самостріл” Сваток зробив у рядах “Дніпра” в квітні 2017 року в поєдинку з “Карпатами” (2:2). Перейшовши в “Дніпро-1”, Олександр у вересні 2020 го “відзначився” в матчі з “Олександрією” (1:4), а в грудні того ж року – в зустрічі з “Зорею” (0:1). Слід додати, що чужі ворота Сваток вражав не так наполегливо, як свої – наразі лише два рази.