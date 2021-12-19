Щиро кажучи, під час жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів закралася думка, що люди, які його проводили, перебували під дією якихось речовин. Вперше в історії співробітники УЄФА допустили серйозні прорахунки – настільки, що процедуру жеребкування довелося проводити двічі. Якимось чином була помилково зведена між собою пара команд “Вільяреал” – “Манчестер Юнайтед”, які вже грали разом у груповому раунді ЛЧ та, за правилами, не могли з знову устрітися в 1/8 фіналу. УЄФА довелося викручуватися у цій складній ситуації просто на ходу. Для “Вільяреалу” витягли іншого суперника з тієї ж чаші – “Манчестер Сіті”. Кулька із “МЮ” була утилізована. І вийшло, що при жеребкуванні наступної пари для “Атлетіко” не виявилося отієї кульки з “Манчестер Юнайтед”…

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Міланський «Інтер» найближчим часом офіційно розірве контракт із 29-річним данським півзахисником Крістіаном Еріксеном. Після серцевого нападу, який стався у футболіста у поєдинку Євро-2020 проти Фінляндії, йому було встановлено дефібрилятор, з яким заборонено грати в Серії А. Угоду буде скасовано за взаємною згодою, тобто без будь-яких претензій з того чи іншого боку, і вже найближчим часом Еріксен зможе вільно розглядати пропозиції з інших країн, де медичні правила в футболі не такі суворі, як в Італії. Зокрема, повідомлялося, що данець може продовжити кар’єру в “Аяксі”.

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Український футбол – за крок від гучного трансферу: захисник “Динамо” Віталій Миколенко, як повідомляється, пройшов медогляд не будь-де, а в англійському “Евертоні”. Як стало відомо, сума угоди складе 20 млн. фунтів (цікаво, чи “Евертон” погодився на таку виплату, побачивши дикий “ляп” Миколенка у березневому матчі Україна – Фінляндія?). Думки щодо цього переходу різняться: Йожеф Сабо, приміром, вважає, що Віталію ще зарано пробувати свої сили в АПЛ, а Мирон Маркевич, навпаки, переконаний, що це чудовий вибір як для самого гравця, так і для “Динамо”. Між тим повідомляється, що київський клуб готовий цієї зими розпрощатися і з іншими лідерами (зокрема, Віктором Циганковим), якщо з’явиться гідна пропозиція. Однією з цілей можливого “великого розпродажу” є намір керівництва “Динамо” серйозно розвантажити платіжну відомість. Клуб також може надати статус вільних агентів низці гравців, яких роздав у оренду та не бачить їхнього майбутнього в команді.

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Президент “Динамо” Ігор Суркіс поділився думкою про перспективи своєї команди в єврокубках. ” Ми докотилися до такого, що з наступного року безпосередньо наші команди в Лігу чемпіонів не виходять. Так, у другої команди буде більше суперників у кваліфікації, але невідомо, що краще – стартувати відразу з 4-ї стадії або поступово, з більш слабкими командами, входити в Лігу чемпіонів. Перше місце знецінено. Якщо у нас не буде 4-5 клубів, ось зараз “Металіст” рветься в УПЛ, то нічого не буде. Ми не будемо рухатися. Дивіться на результати єврокубків: ми були на 9-му місці, потім на 10-му, а сьогодні ледве тримаємося за 11-й рядок. Тому честь і хвала тим президентам клубів, які підтримують свої команди (пан Суркіс, очевидно, з почуття скромності не сказав: “Честь і хвала мені”).