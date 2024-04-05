7 квітня Муніципальний Галицький камерний оркестр запрошує усіх шанувальників класичної музики на концерт «Франція. Музика. Любов».

Захід відбудеться в Українському Домі. Початок о 17:00 год, вхід вільний.

У часи війни, коли ми переживаємо важкі випробування, Галицький камерний оркестр вирішив принести трішки світла і радості у наші життя. Відвідування концерту “Франція. Музика. Любов” – це можливість не лише насолодитися чудовою музикою, а й зробити свій внесок у збір коштів на підтримку Збройних Сил України. Виручені кошти будуть спрямовані на допомогу підрозділам, у яких служать тернополяни.

У програмі звучатимуть популярні мелодії французьких композиторів ХХ століття М. Леграна, Ш. Азнавура, П. Моріа, Е. Піаф, Ф. Лея, Ж. Косма.