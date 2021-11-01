Завдяки зверненню небайдужого громадянина, тернопільські патрульні виявили водія, який нетверезий сів за кермо та створив аварійну ситуацію.

27 жовтня близько 23-ї години, патрулюючи на автодорозі М-19 “Доманове — Тереблече”, поліцейські отримали повідомлення від небайдужого громадянина про те, що автомобіль Toyota, рухаючись на великій швидкості, виїхав на зустрічну смугу та ледь не зіткнувся з автівкою заявника. Про це повідомляють у патрульній поліції.

Інспектори негайно розпочали пошуки правопорушника та вже за деякий час їм вдалося виявити та зупинити потрібний автомобіль. В ході спілкування з водієм, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння, тож запропонували громадянинові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер, на що останній відмовився. Окрім того, під час спілкування з охоронцями порядку, чоловік помітно нервував, тож інспектори, відповідно до ЗУ “Про Національну поліцію”, перевірили транспортний засіб й виявили предмет схожий на зброю. Також, громадянин керував транспортним засобом не маючи при собі ні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, ні посвідчення водія.

Патрульні склали на водія протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП, за ч. 5 ст. 122 (Створення аварійної ситуації) КУпАП, винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.