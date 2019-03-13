Дитсадок, у якому стався спалах кишкової інфекції, призупинив роботу

13/03/2019 Розмір тексту:

Як ми повідомляли, спалах кишкової інфекції виявили у тернопільському дитсадку. Ознаки цього захворювання простежувалися у п’ятьох дітей, у двох з них – діагноз ротавірусної інфекції учора підтвердили. Діти навчалися в одній групі.

Наразі дитячий садок призупинив роботу. Епідеміологи та фахівці Держпродспоживслужби визначають причини спалаху інфекції.

«В закладі проведені необхідні заходи дезінфекції. Також наразі триває розслідування, в результаті якого будуть відомі причини поширення інфекції. Зокрема будуть проведені вірусологічні та бактеріологічні дослідження. Це дасть змогу встановити, що стало причиною групової інфекції. Також обстежуються всі контакті особи, зокрема діти та працівники садка. Щодо причин поширення інфекції наразі зарано робити висновки», – зазначила завідувач відділу епіднагляду і профілактики інфекційних захворювань ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр» Марія Павельєва.

Додамо, в інфекційне відділення Тернопільської міської дитячої лікарні 9 березня потрапило четверо дітей, ще одна дитина – 10 березня. За словами лікарів епідеміологів, – цьогоріч на Тернопільщині це перший спалах кишкової інфекції.

Софія Романська