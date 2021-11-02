Сьогодні “Динамо” на НСК “Олімпійський” зустрінеться з доволі проблемною нині “Барселоною”. Тією самою, з якої саме спровадили тепер уже колишнього головного entrenador, рудоволосого Рональда Кумана, що практично завжди є ознакою ігрової кризи в команді. Тієї самої, котра нині скніє в середині турнірної таблиці іспанської Ла Ліги, тішачись незвичним і малоприємним сусідством з усілякими “мальорками”, “сельтами”, “осасунами”… Котра і в Лізі чемпіонів виступає далеко не блискуче: перемога вдома над “Динамо” (1:0) в попередньому турі – бліднувате досягнення на тлі поразок від “Баварії” та “”Бенфіки” з однаковим і нищівним 0:3.

Попри все це, “Барса” приїхала до Києва в статусі фаворита. Команда з такими гравцями в складі, як Бускетс, Альба, Коутінью, Роберто, Депай, Де Йонг, Фаті, Агуеро апріорі просто приречена на цю роль у матчах з дуже багатьма суперниками, включно з “Динамо”. Такою ж є й узагальнена думка букмекерів, які віддають помітну перевагу клубу з Каталонії. Чи означає це, що становище лідера УПЛ заздалегідь безнадійне і що йому більш доцільно керуватися відомим “не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно” й зберегти оті сили для чемпіонату України? Навряд – ще свіжої пам’яті двобій на тому ж “Олімпійському” між збірними України та Іспанії в рамках Ліги націй засвідчив, що перевагу суперника в багатьох компонентах футбольної майстерності цілком можливо нейтралізувати граничною самовіддачею, уважністю, здатністю терпляче очікувати на свій шанс. Хотілося б сподіватися, що всі ці якості підопічні Мірчі Луческу сьогодні продемонструють. Головним арбітром поєдинку, до речі, теж буде румун – Овідіу Хацеган, однак не варто сподіватися, що це дасть якісь переваги команді його співвітчизника.

А ось яким бачиться перебіг матчу тернопільським шанувальникам футболу а також двом доволі байдужим до нього, проте вельми симпатичним особам:

Оксана Небесна, теле-і радіожурналістка – 1:2

Михайло Зубик, Заслужений журналіст України – 2:1

Ірина, економіст – 0:2

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 1:1

Ігор Чорнота, лікар-педіатр – 1:2

Микола Рудик, експедитор – 1:0

Роман Якель, журналіст – 0:1

Леонід, любитель шахів – 2:2