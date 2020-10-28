Двоє померлих, майже три сотні нових хворих: коронавірус поширюється Тернопільщиною

На Тернопільщині за минулу добу зареєстровано два летальних випадки внаслідок ускладнень від COVID-19.

Помер 70-річний житель села Кімната Кременецького району і 89-річний мешканець села Панасівка, що на Зборівщині.

Загалом за добу підтверджено 296 випадків зараження вірусом COVID-19, повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (62 особи)

Бережанський район (20 осіб):

• м. Бережани – 17

• с. Шибалин – 1

• с. Нараїв – 1

• с. Посухів – 1

Борщівський район (13 осіб):

• м. Борщів – 6

• с. Шупарка – 1

• с. Іванків – 1

• с. Стрілківці – 1

• с. Вовківці – 1

• с. Озеряни – 2

• смт Скала-Подільська – 1

Бучацький район (3 особи):

• м. Бучач – 2

• с. Сороки – 1

Гусятинський район (21 особа):

• смт Гусятин – 5

• м. Копичинці – 2

• с. Городниця – 2

• с. Сидорів – 2

• смт Гримайлів – 2

• с. Чабарівка – 2

• с. Глібів – 2

• с. Вікно – 1

• с. Клювинці – 1

• с. Личківці – 2

Заліщицький район (22 особи):

• м. Заліщики – 9

• смт Товсте – 2

• с. Устечко – 1

• с. Нирків – 1

• с. Торське – 2

• с. Новосілка – 3

• с. Касперівці – 1

• с. Іване-Золоте – 2

• с. Бедриківці – 1

Збаразький район (14 осіб):

• м. Збараж – 7

• с. Старий Збараж – 2

• с. Нижчі Луб’янки – 1

• с. Залужжя – 1

• с. Опрілівці – 1

• с. Великі Вікнини – 2

Зборівський район (3 особи):

• с. Гаї-Розтоцькі – 2

• с. Підберізці – 1

Козівський район (11 осіб):

• смт Козова – 2

• смт Козлів – 7

• с. Кальне – 1

• с. Городище – 1

Кременецький район (13 осіб):

• м. Кременець – 7

• с. Великі Бережці – 1

• с. Підлісці – 1

• с. Білокриниця – 1

• с. Жолоби – 1

• с. Малі Бережці – 1

• с. Великі Млинівці – 1

Лановецький район (3 особи):

• м. Ланівці – 2

• с. Москалівка – 1



Монастириський район (11 осіб):

• м. Монастириська – 8

• смт Коропець – 1

• с. Бертники – 1

• с. Рідколісся – 1

Підволочиський район (18 осіб):

• смт Підволочиськ – 4

• м. Скалат – 5

• с. Зарубинці – 1

• с. Новосілка – 1

• с. Дорофіївка – 2

• с. Оріховець – 2

• с. Турівка – 2

• с. Мислова – 1

Підгаєцький район (1 особа):

• с. Новосілка – 1

Теребовлянський район (14 осіб):

• м. Теребовля – 4

• с. Іванівка – 1

• с. Дарахів – 1

• с. Сороцьке – 1

• с. Ілавче – 1

• с. Струсів – 4

• с. Тютьків – 1

• с. Лошнів – 1

Тернопільський район (24 особи):

• с. Петриків – 4

• смт Велика Березовиця – 4

• с. Смиківці – 3

• с. Плотича – 1

• с. Біла – 2

• с. Почапинці – 1

• с. Байківці – 2

• с. Великі Гаї – 4

• с. Кип’ячка – 1

• с. Скорики – 1

• с. Стегниківці – 1

Чортківський район (30 осіб):

• м. Чортків – 20

• смт Заводське – 1

• с. Біла – 4

• с. Ягільниця – 2

• с. Косів – 1

• с. Нагірянка – 1

• с. Ромашівка – 1

Шумський район (13 осіб):

• м. Шумськ – 6

• с. Літовище – 1

• с. Жолобки – 1

• с. Великі Дедеркали – 3

• с. Тилявка – 2