Двоє чоловіків загинули, намагаючись приготувати їжу
13/03/2019 0
Розмір тексту:
Трагедія сталася 8 березня у селі Котівка Гусятинського району.
Як повідомляє Реально, в одноповерховому житловому будинку місцеві мешканці виявили тіла двох осіб без ознак життя.
Один із загиблих – чоловік 1974 року народження виявився власником будинку. Інший – 36-річний мешканець села Котівка.
Попередня причина смерті – отруєння природним газом внаслідок загасання газової конфорки під час неконтрольованого процесу приготування їжі.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...