Двоє чоловіків загинули, намагаючись приготувати їжу

13/03/2019 Розмір тексту:

Трагедія сталася 8 березня у селі Котівка Гусятинського району.

Як повідомляє Реально, в одноповерховому житловому будинку місцеві мешканці виявили тіла двох осіб без ознак життя.

Один із загиблих – чоловік 1974 року народження виявився власником будинку. Інший – 36-річний мешканець села Котівка.

Попередня причина смерті – отруєння природним газом внаслідок загасання газової конфорки під час неконтрольованого процесу приготування їжі.