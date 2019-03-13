Двоє чоловіків загинули, намагаючись приготувати їжу

13/03/2019 0
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Трагедія сталася 8 березня у селі Котівка Гусятинського району.

Як повідомляє Реально, в одноповерховому житловому будинку місцеві мешканці виявили тіла двох осіб без ознак життя.

Один із загиблих – чоловік 1974 року народження виявився власником будинку. Інший – 36-річний мешканець села Котівка.

Попередня причина смерті – отруєння природним газом внаслідок загасання газової конфорки під час неконтрольованого процесу приготування їжі.

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