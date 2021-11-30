На лаві підсудних опинилися двоє жителів Тернопільського району. Поліцейські довели їх причетність до вчинення двох крадіжок у великих розмірах з території аграрного підприємства.

У ході досудового розслідування було встановлено, що зловмисники упродовж тижня двічі вночі проникали на територію агропідприємства. З недіючого складу вони виносили інструменти та комплектуючі до сільськогосподарської техніки. Крадене вантажили у автомобіль одного із підозрюваних та відвозили за місцем його проживання. Загальна сума краденого – понад 750 тисяч гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили причетних до злочину осіб. У них вилучили усе крадене майно агропідприємства.

Жителям Тернопільського району оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 та 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах.

Наразі слідчі Головного управління Нацполіції області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерували його до суду. За вчинене підозрюваним може загрожувати до 8 років позбавлення волі.