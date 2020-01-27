У пастку телефонних аферистів потрапила 77-річна жителька Тернополя. Зловмисники виманили в неї дві тисячі доларів.

Як встановили правоохоронці, близько обіду до пенсіонерки зателефонував невідомий, який представився працівником слідчого ізолятору. Він ошелешив жінку новиною, що її племінник скоїв ДТП і перебуває в СІЗО. Аби родича відпустили, потрібно заплатити гроші. Зловмисник не давав своїй жертві оговтатися і сказав, що кошти потрібно передати вже. В результаті пенсіонерка віддала невідомому чоловіку, який прийшов до неї додому, дві тисячі доларів.

Те, що стала жертвою шахраїв, тернополянка зрозуміла наступного дня, коли зателефонувала до племінника. Родич запевнив, що в ніяку аварію не потрапляв. Вже він повідомив про злочин працівників поліції.

Правоохоронці вживають заходів щодо розкриття шахрайства та застерігають жителів області не довіряти незнайомцям. Не поспішайте виконувати умови аферистів, особливо, коли йдеться про гроші. Обов’язково перевірте інформацію, зв’яжіться з людиною, котра нібито потрапила в біду, безпосередньо або через друзів, знайомих.