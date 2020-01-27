21 лютого у Чикаго відбудеться фінал конкурсу Miss Ukraine USA. За титул красуні там борються дві дівчини з Тернопільщини – Тетяна Пашко та Михальчук Вікторія.

Загалом за звання найкрасивішої українки в Америці у конкурсі позмагаються 14 надзвичайних дівчат. Про це повідомляє “Реально“.

Так тернополянки описують себе:

“Мене звати Таня і я з файного міста Тернопіль. З раннього дитинства я цікавилась усім, що пов’язане з творчістю, але найбільше припала до душі гра на бандурі з якої закінчила музичну школу. Проте це не було моїм єдиним хоббі. Мені також подобається вивчати мови, бо так можна пізнати світ з нової сторони, адже мова – це душа народу, тому і навчалась в Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича на факультеті іноземних мов. Звідси з часом і прийшла моя пристрасть до подорожей. Завдяки їм у нас з’являються спогади, здатні зігріти у любий момент. В мене була нагода відвідати Новий Орлеан, Лас-Вегас, Сан-Фрациско та штати Каліфорнії, Флориди і Арізони. В цьому році планую побувати у Нью-Йорку та Колорадо. Вірю у те, що немає нічого неможливого поки ти віриш у себе” – розповідає Тетяна Пашко.

Вікторія Михальчук зазаначає:

“Народилася в невеличкому містечку Підволочиськ, що на Тернопільщині, де і навчалась. Після 10 класу, переїхала вчитись в польську школу, а згодом поступила в Ягелонський університет в Кракові на факультет журналістики. Крім англійської добре володіє польською мовою. В студентські часи, разом зі своїми польскими друзями відкрила блог новин та цікавинок «Freak of the week», де була відповідальна за фотозвіти з різних заходів та дизайн сторінки. Також Вікторія обожнює подорожувати, пізнавати культуру та вивчати щось нове, тому вспіла відвідати 14 країн та 10 штатів Америки і не планує на цьому зупинятися. Приймає участь в різних фешн показах та фотосесіях. Тричі працювала з українським брендом «Оксана Муха» в Чикаго та Нью-Йорку. В вільний час гуляє зі своїм французьким бульдогом та займається спортом. Три роки тренувала плавання та волейбол, планує вдосконалити свої навчики катання на сноуборді. Стрибала з парашутом і збирається ще раз це повторити. Любить тваринок та одягає лише штучне хутро. Мріє відкрити «діло сім’ї» в США. Девіз по життю – «Щоб досягти мети, потрібно, насамперед, іти.»”