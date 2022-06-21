Два роки тюрми “світить” виродку з Тернополя, котрий знущався з рідної матері

Працівники Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження щодо 33-річного жителя обласного центру.

Чоловіку загрожує громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років, повідомляють у поліції.

До співробітників територіального підрозділу поліції звернулася місцева мешканка. Жінка просила захистити її від свого сина, який систематично влаштовує конфлікти та погрожує їй розправою.

Поліцейські вже неодноразово складали на чоловіка протоколи за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ст. 173-2 КУпАП. Востаннє працівники поліції винесли чоловіку терміновий заборонний припис на 10 діб, але його це не зупинило й він продовжив вчиняти насильство щодо своєї матері.

Відомості про подію правоохоронці внесли в ЄРДР відповідно до статті 126-1 ККУ.