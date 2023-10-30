Дуже якісні підробки: спіймали ділків, котрі продавали на Тернопільщині фальшиві долари. ФОТО

Фальшиву американську валюту по західних областях України реалізовували троє жителів Київщини. Чоловіки заробляли на обміні підроблених доларів.

Ще у березні співробітники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Тернопільського райуправління поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури почали відпрацьовувати інформацію про те, що в Тернополі невідомі реалізовують фальшиві стодоларові купюри.

Зібравши достатню доказову базу оперативники спільно із бійцями роти поліції особливого призначення Київщини провели одразу вісім санкціонованих обшуків у житлових та нежитлових приміщеннях у місті Обухів.

Слідчі та оперативники УСР виявили та вилучили понад 2000 доларів США, близько десяти кілограмів подрібненої рослинної речовини зеленого кольору, схожої на коноплю, зброю та набої, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, сім-картки.

Експерти кажуть, що підроблена валюта надзвичайно якісна, оскільки її навіть не розпізнав спеціальний детектор.

Слідчі з’ясовують, звідки зловмисники брали фальшиву валюту, а також де вона виготовлялася.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження. Двом учасникам злочинної групи уже оголосили підозру згідно зі статтею 199 (збут підроблених грошей).

Відповідатимуть вони й за злочини відповідно до статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю) та 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів) Кримінального кодексу. Питання щодо третього учасника групи вирішується.