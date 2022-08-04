До співробітників відділення поліції №1 міста Борщова надійшло повідомлення від 34-річної уродженки Запорізької області, котра тимчасово мешкає у селі Іване-Пусте, про те, що невідома особа шляхом обману виманила у неї понад три тисячі гривень.

За словами потерпілої, до неї в одній із соціальних мереж надійшло повідомлення від знайомої з проханням позичити гроші. Без роздумів жінка переказала на вказаний номер банківської картки 3400 гривень. Коли згодом зателефонувала до знайомої, виявилося, що та нічого в неї не просила і коштів не отримувала.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 ст. 190 ККУ (шахрайство). Тривають оперативно-розшукові заходи.

Аби не стати жертвою такого виду шахрайства, кіберполіцейські радять: ніколи не перераховуйте кошти наперед незнайомим людям. Завжди перевіряйте інформацію; не переходьте за підозрілими веб-посиланнями, навіть якщо їх вам надіслав знайомий. Краще зателефонувати до нього та уточнити, що за посилання він вам скинув; створюйте складні паролі для реєстрації в соціальних мережах, не використовуйте один і той самий пароль всюди та час від часу змінюйте його.