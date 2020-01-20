Дружина ексголови Тернопільської обласної ради, ексзаступника міського голови Івано-Франківська, народного депутата України VII скликання, свободівця Олексія Кайди – Наталія Кайда стала проректором Київського університету права.

До серпня 2019 року Наталія Кайда обіймала посаду начальника відділу правового забезпечення діяльності обласної ради та територіальних громад виконавчого апарату Тернопільської обласної ради. Тепер вона – проректор з адміністративної та наукової роботи КУП НАНУ, повідомляють Тернополяни. На сайті закладу також зазначають, що дружина Олексія Кайди є кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Відомо, що Наталія Кайда народилася 29 лютого 1984 року в м. Тернопіль. Здобувала освіту в ПВНЗ «Європейський університет», ПНЗУ «Юридичний інститут», а також в Львівському державному університеті внутрішніх справ при МВС України.

Нагадаємо, нещодавно ексголова Тернопільської обласної ради, нардеп України VII скликання Олексій Кайда відзначився у бійці з народним депутатом від «Слуги народу» Андрієм Богданцем. Сутичка трапилася після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики, на якому розглядали питання запровадження ринку сільськогосподарської землі в Україні.