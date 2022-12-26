Дощі, сильний вітер і густий туман: на Тернопільщині оголосили штормове попередження

На Тернопільщині оголосили штормове попередження.

За прогнозами синоптиків, у регіоні періодично дощитиме, дошкулятиме сильний вітер, вночі та вранці утворюватиметься густий туман. Відтак водіїв і пішоходів просять бути обережними.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погоду цього тижня визначатиме тепла атлантична повітряна маса. Також через Тернопільську область проходитимуть атмосферні фронти з північного-заходу.

«27 грудня буде хмарно. Часом випадатимуть дощі. Вночі та вранці на дорогах – ожеледиця, місцями туман. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура впродовж доби 1 – 6° тепла. Вдень пориви західного вітру 15 – 20 м/с., місцями туман видимість 200 – 500 м. В області оголошено І рівень небезпечності, жовтий».

За попередніми прогнозами синоптиків, температура повітря до кінця тижня та 2022 року залишатиметься плюсовою. Дощ та мокрий сніг охоплять більшість території. Найближчими днями погода буде некомфортною, до опадів приєднається рвучкий, часом сильний, вітер.