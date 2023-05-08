Незнайомець, назвавшись співробітником фінустанови, запропонував жінці допомогу із розблокування її банківської картки. Умова – потрібно було перекинути кошти на інший рахунок

До співробітників відділення поліції у місті Збараж поліції звернулася місцева жителька із заявою про шахрайство. Потерпіла розповіла, що напередодні їй на мобільний зателефонував чоловік, назвався співробітником служби безпеки банку та повідомив, що її картка заблокована. Запропонував допомогу, але для цього потрібно було перекинути кошти на інший рахунок. Виконавши всі умови незнайомця, тернополянка так і не дочекалася повернення своїх заощаджень, як було обіцяно.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.