Доки працюватиме ковзанка у центрі Тернополя

25/01/2019 Розмір тексту:

Ковзанка на Театральній площі може продовжити роботу до середини лютого. Про це повідомив директор комунального підприємства «Туристично-інформаційний центр Тернополя» Тарас Ковальчук.

Йшлося про це під час затвердження фінансового плану підприємства на 2019 рік під час засідання чергового виконкому.

– «Файне зимове містечко» на центральній площі міста закінчує роботу 27 січня, – зазначив Тарас Ковальчук. – Щодо роботи ковзанки, то ми робили опитування у фейсбуці і багато тернополян висловилися за продовження її роботи до 17 лютого. Зараз вивчаємо фінансову можливість цього питання і до кінця тижня приймемо рішення.

Якщо говорити про фінансовий стан цього комунального підприємства, то у цьому році, як розповів начальник управління стратегічного розвитку міста Юрій Дейнека, воно планує отримати власних надходжень розмірі 547 тисяч гривень. Ще 500 тисяч гривень на діяльність підприємство сподівається отримати від міської ради. У фінансовому плані передбачено, що чистий прибуток ТІЦу становитиме 2 тисячі 900 гривень.

Міський голова Сергій Надал заначив, що 500 тисяч гривень, які підприємство просить на зарплати, у міському бюджеті не передбачені. Тому запропонував фінансовий план прийняти, але після завершення роботи зимового містечка і ковзанки провести внутрішній аудит, щоб перевірити реальний фінансовий стан підприємства. У березні ще раз повернуться до розгляду фінансового плану «Туристично-інформаційного центру Тернополя» і якщо буде потреба, то внесуть до нього зміни, які стосуються фінансової допомоги із бюджету.

Ольга Трач