Антициклон зумовлюватиме погоду у неділю на Тернопільщині. Температурні показники сягатимуть 26 градусів тепла. Відтак у регіоні обіцяють “синоптичну насолоду”.

Бабине літо охопило весь західний регіон. Втім, зіпсувати осінню ідилію можуть короткочасні дощі та грози.

“Неділя завтрашня ще даруватиме українцям синоптичну насолоду, бо в більшості областей впродовж 12-го вересня градуси легко, не хекаючи, виберуться на максимальні +20 +26 градусів. Сонце в Україні — усім за потребою. Трохи можуть набігти хмарки, навіть ймовірні локальні дощики. Але загалом – все одно сонце, синє небо та білі хмарки будуть головними в цю неділю. Максимальна температура повітря 12-го вересня порадує красивими літніми градусами: +24 +26 градусів. З вівторка трохи свіжішатиме”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, за попередніми прогнозами, з понеділка після дощів на Тернопільщині дещо похолоднішає. Відтак жителям краю радять насолоджуватися теплом.