Марихуану та пристрій для викурювання наркотичної речовини виявили під час поверхневого огляду патрульні поліцейські.

13 березня наряд, який відпрацьовував вулицю Монастириського та прилеглу територію, близько опівночі зупинив двох хлопців, які почали дивно поводити себе, побачивши правоохоронців. При поверхневій перевірці в одного з них виявили подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, зовні схожу на марихуану, а в іншого – предмет для викурювання канабісу із залишками коричневої сировини. Хлопці зізналися, що наркотики купили через інтернет для власного використання.

Вилучену речовину правоохоронці направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Даний факт внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 309 частина 1 ККУ – Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, повідомляють у поліції.