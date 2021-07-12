До легендарної каплички у Підлісцях звідусіль з’їжджаються на перший духовно-історичний фестиваль. Фоторепортаж

Духовно-історичний фестиваль «Богданова капличка» цими днями вперше відбувається у селі Підлісці на Кременеччині.

Масштабне свято організували з нагоди 370-ої річниці каплиці Богдана Хмельницького. До проведення фестивалю долучилася партія «Довіра» спільно з Тернопільською ОДА.

За легендою, влітку 1651-го року Богдан Хмельницький зупинився на цьому місці, щоб випити води. У Підлісцях гетьман став свідком об’явлення Пресвятої Богородиці, каже один із організаторів фестивалю, директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук.

– Історія розповідає, що в цей час на Кременеччині перебували козацькі війська. Богдан Хмельницький стрибнув з коня, аби напитися водиці і побачив явлення Божої Матері. Вона повідала йому подальшу історію козацького війська. Гетьман звелів звести каплицю на цьому місці, освятити хоругву, зброю і все військо перед Берестецьким боєм. Увесь наш край всіяний могилами славетних героїв, що свідчить про козацьку славу, – зазначив Андрій Левчук.

Він додав, що на цьому місці планують створити туристичну «Мекку».

– Чудова локація. Поряд – найвища гора, джерела, закинута криївка, дві печери, а трохи далі – Гниле озеро. Будемо це місце розвивати і якнайчастіше збирати тут гостей, – підкреслив Андрій Левчук.

Відвідав фестиваль й народний депутат від «Довіри» Микола Люшняк.

– Такі заходи ідентифікують українців як націю. Сьогодні є багато держав у світі, але мало з них мають таку потужну історію. Фестиваль «Богданова капличка» показує всьому світові, що ми, українці, гордимося своєю історією, ніхто в нас її не буде красти та перекручувати. Кременеччина – край, де пройшло багато визначальних історичних подій. Вони свідчать про те, що наша нація була сильною завжди, – наголосив Микола Люшняк. – Команда «Довіри» спільно з ОДА долучилася до проведення цього фестивалю. Ми розуміємо, що заохочення людей до організації таких заходів без фінансів завершиться на початковому рівні. Якщо влада хоч трохи подбає про грошову складову, то громада побачить, що вона має підтримку.

Депутат Тернопільської обласної ради від партії «Довіра» Віталій Шафранський пригадав, як ще у січні разом із організаторами Андрієм Левчуком та настоятелем Церкви Преображення Господнього у Підлісцях Юрієм Мазурчуком вперше обговорили ідею проведення фестивалю.

– Вірив, сподівався, що вдасться, але не думав, що на такому високому рівні все пройде. Фестиваль «Богданова капличка» важливий для держави, бо це місце має свою історію, своє сьогодення і, я переконаний, має своє майбутнє. Сьогодні ми є свідками зародження в Підлісцях першого духовно-патріотичного фестивалю Богданова Каплиця. Тут щороку в десяту п’ятницю після Великодня відбувалася процесія і відправа, навіть у радянські часи, попри заборону. З здобуттям незалежності тут розпочали проводити й вишкільні табори пластунів, – розповів Віталій Шафранський.

Настоятель Храму Преображення Господнього у Підлісцях Юрій Мазурчук наголосив, що ця подія для Кременеччини є дуже важливою.

– Поблизу Богданової каплиці ми щороку проводимо пам’ятні заходи, але так масштабно відзначили цей день вперше. Мета фестивалю – збереження історії та традицій, популяризація нашого краю, – відзначив отець Юрій Мазурчук.

Триватиме фестиваль до 11 липня. На гостей чекають святкові концерти, театральне дійство, художній пленер, покази фільмів, майстер-класи, лекторії, ярмарки та козацька кухня.