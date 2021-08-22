До фінансування протестів проти приїзду Вселенського патріарха можуть бути причетні Андрій Біба та його мережа заправок “БРСМ-нафта”. ВІДЕО

Експерти попереджають про можливі провокації проросійських сил під час візиту Вселенського патріарху Варфоломія.

За інформацією політологів, до фінансування протестів проти приїзду Вселенського патріарха можуть бути причетні Андрій Біба та його мережа заправок “БРСМ-нафта”, повідомляється у сюжеті 24 каналу.

“Готуються бойові загони з вірянками Московського патріархату. Будуть чинити якийсь спротив приїзду. Робити картинку, одним словом, для російського телебачення. За інформацією Бігус Інфо і деяких інших, пишуть що зараз у Медвечука нема таких можливостей фінансувати МПЦ, Новінський скоріш за все домовився з Офісом президента і за деякою інформацією Спонсором Московського патріархату став власник “БРСМ- Нафта” Андрій Біба”, – зазначає у сюжеті 24 каналу політолог Олексій Голобуцький.

За словами журналістів, мережа “БРСМ-нафта” та Андрій Біба фінансують будівництво храмів Московського патріархату в Західній Україні, за останній рік вони долучились до будівництва понад 10 храмів. Втім, інформацію щодо фінансування протестів у БРСМ спростовують. “І якщо будівництво храмів будь якої конфесії не є злочином, то підбурювання та організація заворушень – цілком тягнуть на кримінальну справу. Кажуть політологи. Активісти вже звернулись до СБУ та РНБО з вимогою перевірити фінансування мережею “БРСМ-нафта” проросійських сил та завадити дестабілізації в Україні”, – повідомляється у сюжеті.