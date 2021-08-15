Півтисячі “Шкільних портфеликів” готують у Тернополі для дітей із малозабезпечених родин. Наразі волонтери у благодійному фонді “Карітас” збирають необхідне приладдя. Долучитися до акції можуть всі охочі.

Під час карантину потребуючих родин у Тернополі побільшало. Для багатьох із них складно купити необхідні речі для навчання. Як зазначила координаторка акції Аліна Муц, всі охочі можуть допомогти зібрати шкільне приладдя для дітей із сімей, які перебувають у важкій життєвій ситуації. “Наша головна мета – допомогти хлопцям і дівчатам з багатодітних та малозабезпечених сімей, родин, вимушених переселенців підготуватися до навчального року, зібравши портфелик з усім необхідним шкільним приладдям. Дякуємо кожному, хто вже долучився до акції. Адже у цьому році 500 діток чекають на свої портфелики і у кожного з них є своя маленька мрія”.

Таку акцію у Тернополі проводять 24-тий рік поспіль. “Шкільні портфелики” волонтери вручать дітям із малозабезпечених, багатодітних родин, переселенців, учасників ООС, а також сім’ям, що потерпіли від епідемії коронавірусу.