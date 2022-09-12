Діти з Чорткова допомогли зібрати кошти на бус для військових

Хоч і не всю суму, але діти це зробили – придбали авто для ЗСУ!

Про вчинок маленьких чортків’ян розповіли на сторінці міської ради.

4900 злотих (орієнтовно 39 200 грн), які діти із Чорткова та сіл громади пожертвували в оперативний штаб при Чортківській міській раді протягом останніх кількох тижнів, витратили на придбання вантажного буса Renault Traffic. Решту суми надали волонтери з США, котрі виявили бажання залишитись неназваними.

Ще 21 тис. грн, котрі зібрали діти, витратили на фарбування п’яти автомобілів та частково на їхній поточний ремонт.

“Чортківська міська рада дякує усім дотичним до придбання автомобіля дітям, а також їхнім батькам. Кожна гривня, котру ви приносили та продовжуєте приносити, віддаючи на ЗСУ – безцінна. Тому що ви і ваші наступні покоління точно знатимуть, якою ціною ми здобували свою Незалежність та що нам вартувало показати всьому світові, що українці та росіяни – «не адін народ»”, – зазначають у міськраді.

Попередньо автомобіль передадуть для потреб 45-ої окремої артилерійської бригади. Вже сьогодні волонтери із оперативного штабу при Чортківській міській раді відправляються на фронт.