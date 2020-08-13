Цими днями на літній відпочинок у Болгарію вирушили родини тернопільських учасників бойових дій на сході України.

До кінця літнього сезону поїздки на морське узбережжя заплановано організувати ще для близько 150-ти сімей учасників АТО/ООС.

Як розповів керівник волонтерської організації «Схід та Захід єдині назавжди» Василь Конько, в зв’язку із карантином всі дитячі табори в Україні наразі зачинені, проте, завдяки налагодженій співпраці з Болгарією цього року вдалося організувати восьмиденний морський відпочинок в Золотих Пісках для близько 40 сімей учасників АТО/ООС.

У Болгарії тернополяни проживатимуть в комфортабельних чотиризіркових готелях з насиченою пізнавальною та розважальною програмою.

«Уже декілька років поспіль міська рада фінансово допомагає волонтерській організації «Схід та Захід єдині назавжди» в організації відпочинку для дітей учасників бойових дій та інших пільгових категорій неселення, – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал. – З таких поїздок діти завжди повертаються сповнені позитивних емоцій, сил та енергії перед початком нового навчального року. Тож я дякую усім тернопільським громадським і волонтерським організаціям за допомогу та підтримку родин наших захисників, а також за щорічне забезпечення організації літнього відпочинку і оздоровлення дітей як в межах України, так і за кордоном».