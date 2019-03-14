Коли почалася війна на Сході нашої держави, Тернопільщина не залишилася осторонь. Із перших днів на фронті були наші хлопці та дівчата, а в тилу працювали над їхнім укомплектуванням волонтери. Сьогодні ситуація кардинально змінилася. Бо українська армія отримала нове «обличчя», вона озброєна та укомплектована. І все це завдяки тим, хто без жодних вагань тоді, у 2014-ому, взяв у руки зброю і пішов на ворога.

Дата 14 березня назавжди вписалася в історію як День добровольця України. І саме сьогодні усіх добровольців привітали із їхньою неймовірною заслугою перед державою під час урочистостей, що відбулися в обласній філармонії.

«Неоціненний досвід, який Україна тоді здобула – в тому, що добровольці не дозволили повторити подій 1917-21 років. Бо тоді також утверджувалася українська держава, але через різні політичні погляди та дискусії, була втрачена», – зауважив голова ТОДА Степан Барна, звертаючись до військових, духовенства, добровольців, волонтерів…

«Щодня впродовж останніх п’яти років, – продовжив він, – триває боротьба за незалежність нашої держави. Ми цілеспрямовано, спільними зусиллями наших хлопців і дівчат, усіх громадян відновлюємо нашу економіку, відновлюємо військові частини і дякувати Богу, що в нас сьогодні є те, про що ми мріяли багато років». Степан Барна наголосив, що із відродженням української армії обов’язково відродимо українську державу. «Я дякую кожному добровольцеві за те, що зберегли Україну. І я впевнений, що український прапор знову замайорить над Донецьком, Луганськом, Сімферополем та Кримом. Дякую, що не здаєтеся!», – звернувся Степан Барна до наших захисників.