Передчасно пішла з життя медсестра Шумської районної лікарні Галина Рудь.

У жовтні жінці виповнилося 57 років.

Це вже дев’ята смерть медика від ускладнень COVID-19 в області, повідомляють в управлінні охорони здоров’я ОДА.

“У КНП Шумської районної ради «Шумська центральна районна лікарня» Галина Рудь працювала з березня 1983 року. Тоді її прийнято на роботу медичною сестрою гінекологічного відділення, у 2019 році її переведено в поліклініку медичною сестрою дерматовенеролога.

Коронавірусна хвороба протікала швидко. Недуга стала неабияким випробуванням для Галини. Лише тиждень – від звернення до амбулаторії ЗПСМ, госпіталізації в інфекційне відділення, переведення в ВАІТ – і медика, який сумлінно понад 36 років працював заради життя та здоров’я пацієнтів, не стало”, – зазначають в управлінні.