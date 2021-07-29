Десяток сіл на Тернопільщині залишилися без електропостачання через негоду

Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 120 населених пунктів у п’яти областях України, повідомили в прес-службі ДСНС.

“Станом на 7:00 29 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 120 населених пунктів у п’яти областях (Львівська – 44, Чернівецька – 25 Житомирська – 20, Івано-Франківська – 20 і Тернопільська – 11)”, – повідомляється на сайті відомства вранці у четвер.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.