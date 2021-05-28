Напевно, нелегко доводиться нині бідолашним українським олігархам – навіть гарантовані місця у рейтингу Forbes не тішать.

Справді, взялася за них влада з усією притаманною їй послідовністю (!), твердістю (!!) і навіть суворістю (!!!): вже й вплив на ЗМІ (а, отже, й на політику) збираються обмежити і взагалі – згідно з доволі таємничою ідеєю Президента, поступово “олігархи будуть перетворюватися на бізнесменів”. Іншими словами, слово “олігарх” повинно стати просто нецензурним. Ось так.

Декому, надміру гоноровому з них, така постановка питання могла б здатися навіть образливою. Справді, як же їм, що звикли кивком голови чи помахом пальця “рєшать праблєми”, виконувати якусь роль, тобто грати за чиїмись правилами? “Да ни в жизнь!”.

Є, щоправда, скептики, котрі висловлюють дещо іншу думку: якщо мовляв, усі або хоча б декілька українських олігархів вирішать об’єднатися і “дружити проти” гаранта, то йому доведеться… шукати “п’ятий кут”. І в нього будуть всі підстави по-українськи щиро подякувати всім своїм попередникам – саме за те, що кожен з них в міру сил і здібностей викохував цю привілейовану касту нашого суспільства. Прийнято вважати, що заклав її основи й допоміг сформуватися та набрати сили Леонід Кучма. Така думка, можливо, не позбавлена підстав, але водночас дещо відсуває в тінь заслугу іншого Леоніда – Кравчука. Мені довелося (зовсім коротко) поспілкуватися з ним на цю тему під час його візиту в Тернопіль в ранзі народного депутата восени 1996 року. В залі Тернопільської райдержадміністрації Леонід Макарович тоді постав у всьому своєму блиску: розлого розповідав про складнощі державотворення, про необхідність єдності, спрямування в одному напрямі зусиль усіх. А ще – про необхідність збереження і розвитку демократії. Коли ж настав час запитань від аудиторії, я, можливо, не без бажання “виблиснути” в ролі “гострого” провінційного журналіста, запитав, чи не здається шановному гостеві, що тією демократією наш народ вже ситий по горло, і що найкраще нею мають можливість скористатися лише представники фінансово-промислової…. тут я, пригадую, запнувся, підшукуючи потрібне слово (“олігарх” тоді ще не тішився статусом майже матюка і не був надто широко вживаним терміном), і таки знайшов – “фінансово-промислової олігархії”.

Знаного полеміста і вправного шахіста це запитання, звісно, не загнало в глухий кут. Він подивився на мене своїм звичним доброзичливим поглядом і заходився терпляче пояснювати, що перехід від старої соціально-економічної системи не є легким, що держава зобов’язана створювати своїм громадянам рівні умови. І – що є, звичайно, люди, які змогли найкраще зорієнтуватися в ситуації, виявилися спритнішими за інших і забезпечили собі якісь преференції. Вже опісля, пригадую, шкодував, що не запитав, що ж робить (і робила раніше, за його президентства) рідна українська влада для того, щоб якось приборкати чи хоча б обмежити апетити отих самих найспритніших.

“Виявилися спритнішими за інших і забезпечили собі якісь преференції”, – здається, цими словами Леонід Кравчук констатував зародження українського олігархії й безпомічність держави у протистоянні їм. Тепер же – маємо те, що маємо.

Тепер олігархів будуть перетворювати на бізнесменів…