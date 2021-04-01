Депутатська група «Довіра» надала фінансову допомогу двом діткам з Тернопільщини, які хворіють на рідкісну недугу – спінальну м’язову атрофію.

Життя однорічного Максимка з Тернополя та однорічного Арсена зі Скалата може врятувати ін’єкція, вартість якої – понад два мільйони доларів. Батьки дітей звернулися за допомогою до небайдужих, адже не мають можливості придбати ліки за таку захмарну ціну.

Про біду цих двох сімей з Тернопільщини депутатам «Довіри» розповів їх колега Микола Люшняк. Усі члени депутатської групи відгукнулися й вирішили долучитися до збору коштів.

– Неможливо залишитися осторонь, коли страждають діти. Коли бачиш, яких титанічних зусиль докладають батьки у боротьбі за здоров’я та життя свого малюка. Коли немає часу на роздуми, адже лікування потрібно отримати вже в найближчі кілька місяців. Неможливо проігнорувати ситуацію, в якій опинилися ці сім’ї. І ми також не могли пройти повз. Моя щира повага та подяка батькам Арсенчика та Максимка за те, що не здаєтесь. Що залишаєтеся сильними. Що вірите в краще майбутнє для своїх малюків. Ви об’єднали всю Україну, нагадали нам, що насправді важливо. Я впевнений, що всі разом ми зможемо допомогти хлопчикам і подарувати цим сім’ям спокій та щастя, – зазначив Микола Люшняк.

«Довіра» закликає інші фракції також не стояти осторонь й допомогти Арсенчику та Максимку подолати важку хворобу.

Спінальна м’язова атрофія (СМА) – рідкісна спадкова хвороба, яка характеризується дегенерацією спінальних мотонейронів, що призводить до прогресуючої м’язової атрофії та слабкості.