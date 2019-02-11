Деяким дітям заборонять відвідувати тернопільські школи і садочки

10/02/2019 Розмір тексту:

Зимовий період – традиційно є часом захворювань на ГРВІ, грип та застуди. Цьогоріч до списку сезонних недуг додалося ще й інфекційне захворювання – кір.

У зв’язку зі зростанням кількості випадків цієї хвороби (в тому числі і серед дітей) в управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради видано наказ, відповідно до якого дітям, котрі не мають жодного щеплення проти кору заборонено відвідування закладів дошкільної та загальної середньої освіти. У разі відсутності дитини в садку чи школі протягом п’яти днів, батьки зобов’язані пред’явити довідку від педіатра про відсутність контакту з інфекційними хворими, повідомляє сайт ternopilon.te.ua.

Такі заходи діятимуть протягом періоду неблагополучної ситуації щодо захворюваності на кір.