Де шукати допомогу: десять організацій, які допомагають населенню у Тернополі

Від початку повномасштабного вторгнення кількість людей, які потребують допомоги різко зросла. Але й ініціатив, які почали надавати таку допомогу теж побільшало. Розповідаємо про 10 організацій у Тернополі, до яких можна звернутися за допомогою.

Благодійний Фонд “Тернопіль”

Організовують для тимчасово переселених осіб та нужденних містян безкоштовну видачу одягу, взуття, продуктів харчування та засобів гігієни. https://www.facebook.com/CFTernopil/

БФ “Дар життя”

Медичні та стоматологічні послуги. Допомагають вагітним, породіллям та мамам з дітьми до 5 років.

https://www.facebook.com/ICFGIFTOFLIFE/

ГО “Всеукраїнське молодіжне спілкування”

Проводять зустрічі для мам з обговоренням(є програма), тренінги. Також тренінги для дітей.

Гуманітарна допомога є для дітей та немовлят.

Центр матері та дитини

Центр матері та дитини – це проєкт, який спрямований на допомогу потребуючим матерям та дітям в Тернополі.

https://t.me/motherandchildcentre

Благодійний фонд «Карітас Тернопіль»

Карітас-Тернопіль надає тимчасовий притулок та харчування і гуманітарну допомогу переселенцям з гарячих точок країни.

https://www.facebook.com/caritasternopil/

Молодіжний Центр Тернопіль

Мають простір, в якому з 9:00 до 21:00 можна погрітися, відпочити, випити теплого чаю, зарядити пристрої чи скористатись Інтернетом. Крім того, на території збирають речі військовим та переселенцям. Та організовують культурні заходи для мешканців міста.

https://www.facebook.com/TernopilYouthCentre/

Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України

Підтримка та збір гуманітарної допомоги для вимушено переміщених осіб.

https://www.facebook.com/ternopilredcross

ГО “Звільнення з полону”

Займаються амуніцією, гаджетами та медикаментами.

Забезпечують хлопців із ЗСУ та ТрО усім необхідним.

Надсилають амуніції/ліки до гарячих точок для військових, до шпиталів медикаменти для постраждалих, а також гуманітарку для цивільних при запиті або догружають машини.

https://www.facebook.com/zvilnennyazpolonu/

Тернопільський міський територіальний центр

Гуманітарна допомога переселенцям. Організовують освітні та культурні заходи для мешканців та гостей міста. https://www.facebook.com/Тернопільський-міський-територіальний-центр-1041890735916747/

Волонтерський штаб Тернополя

Волонтерський штаб працює щоденно з першого дня війни для потреб внутрішньо переселених осіб, військових та громад.

https://www.facebook.com/gumshtabternopil/

Це організації, які можна знайти на ресурсі з пошуку гуманітарної допомоги Паляниця.інфо. На платформі розміщено понад 400 організацій, які надають різну допомогу по Україні. Платформу запустили спільно Українська Волонтерська Служба та компанія SoftServe. Команда платформи постійно працює над її доповненням та оновленням.