Проект «Віртуальні 3-D тури унікальними оборонними пам`ятками Тернопільщини» презентували у Тернополі. Захід пройшов у кінотеатрі «Злата» 16 жовтня.

Над створенням віртуальних турів працювали фахівці Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини та комунального підприємства «Кінодністер». Партнерами проєкту виступили Національний заповідник «Замки Тернопілля» та Тернопільська обласна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Реалізували його за грантові кошти від Українського культурного фонду.

– В проекті зосереджена увага на пам’ятках оборонного типу, як найбільш давніх і таких, що характеризують нашу область, як землю воїнів – борців, які споконвіку стояли на сторожі добра, боронили західний світ від ворогів зі сходу, – зауважують у Центрі охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини. – Тому у нас збереглося багато оборонних замків, церков, костелів, монастирів оборонного типу, стіни яких ставали захистом у часи небезпеки. Проект допоможе ввести у науковий обіг нові пам’ятки, продовжити їх дослідження, зацікавить історичною минувшиною краю та у перспективі сприятиме розвитку туристичної інфраструктури місцевих громад. Він буде корисним для науковців, краєзнавців, студентів, учнів, людей з обмеженими можливостями.

Усього зробили 20 віртуальних турів у форматі відео 360° маловідомими пам’ятками оборонного типу Тернопільщини. У відео показані замки у населених пунктах: Кривче, Скала-Подільська, Золотий Потік, Язловець, Підзамочок, Сидорів, Микулинці, Чортків;

церкви у Підвисокому, Збручанському, Язлівці, Кошилівцях, Залужжі, Стіжку, монастир у селі Підгора; костели у Сидорові, Залізцях, Язлівці, Лосячі, Біщі.

Всі віртуальні тури озвучені трьома мовами: українською, англійською та польською. Їх можна буде у вільному доступі переглянути на ютуб-каналі «Тернопільський Центр досліджень пам’яток». Зараз на каналі є один відео-тур про костел у Лосячі.

Фото зі сторінки Центру у фейсбуці