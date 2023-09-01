Із вежі замку на Тернопільщині впав чоловік: у нього страшні переломи

Прикрий випадок стався у Теребовлі. Там із вежі замку впав чоловік.

Як розповіли у ДСНС, нещастя сталося вчора, 31 серпня, по обіді. На території Теребовлянського замку під час прогулянки впав з триметрової висоти у вежу замку місцевий мешканець, чоловік 1971 року народження. Самостійно вибратися з вежі він не міг.

На місце події викликали рятувальників. Вони за допомогою рятувального спорядження витягли потерпілого і передали його працівникам екстреної медичної допомоги.

Чоловіка госпіталізували з діагнозом “Перелом склепіння черепа зліва, перелом ребер ліворуч, перелом поперечних відростків, перелом у грудному відділі ліворуч”.