Тернопільщина втратила ще одного захисника: на фронті загинув майор Валентин Ільїн

Сумна звістка надійшла у Теребовлянську громаду. 13 липня перестало битися серце мешканця Теребовлі, військовослужбовця, майора Валентина Ільїна.

Захисник відійшов у вічність під час виконання військових обов’язків у районі Покровська Донецької області.

Теребовлянська міська рада висловила співчуття рідним та близьким захисника.

“У цю гірку мить разом з Вами тужимо в глибокій скорботі. Теребовлянська земля пам’ятатиме ім’я Героя, який захищав Україну та наше майбутнє”, – ідеться у зверненні міськради.

Валентин Олексійович Ільїн, 1965 року народження, проходив військову службу в лавах Збройних сил України та воював проти російського агресора. Був начальником служби засобів ближнього бою та розвідки озброєння логістики.

Вічна і світла пам’ять Герою України.