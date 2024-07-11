Жителю Теребовлянської громади оголосили підозру за підпал автомобіля. За вчинене зловмисникові загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.

До співробітників відділення поліції №3 Теребовлі завернувся місцевий житель і повідомив про підпал його вантажного автомобіля. Чоловік на ніч залишив свій транспортний засіб на орендованій ним території, а зранку, відчинивши дверцята, побачив що зотліло пів салону.

У ході оперативних заходів співробітники поліції встановили, що до злочину причетний 33-річний житель одного з сіл Теребовлянської громади. Потерпілий та зловмисник знайомі між собою.

Пояснити причину свого вчинку зловмисник не зміг, каже- через сп’яніння не пам’ятає що з ним відбувалося.

Слідчі оголосили фігуранту підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.