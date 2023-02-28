«Нескорений Херсон» – під такою назвою відкрили у Збаразькому замку фотовиставку херсонського художника Олександра Корнякова. В експозиції представлені фотосвітлини, зроблені на мітингах проти російської окупації.

Перебуваючи в центрі подій фотохудожник знімав мітинги, будні окупованого Херсона, російських військових. Як розповів Олесандр Корняков, світлини він створював в місті з березня до липня 2022 року.

«Нескорений Херсон» – це фотоісторія про жагу до свободи сміливих та безстрашних херсонців, про їх супротив російської окупації, що триває й досі. Світлини документальні. Тут відображено те, як жив Херсон в окупації, як відстоював Україну, прагнення до незалежності і свободи».

Додамо, Олександр Корняков розпочав кар’єру фотокореспондента у 2012 році. Протягом десяти років співпрацював з виданнями ПІК, Медіаплатформа «Вгору», Укрінформ та іншими.