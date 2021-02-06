Далекобійник з Тернопільщини загинув у Польщі

Жахлива трагедія сталася з мешканцем Тернопільщині у Польщі: внаслідок аварії він, уродженець Чорткова, загинув.

Про це ідеться на сторінці спільноти в мережі Фейсбук, передає 0352.ua:

“Просимо допомоги небайдужих! У Польщі у ДТП трагічно загинув далекобійник житель смт. Заводське, вул. Спортивна, 9 КАМУЛЯ ЗЕНОВІЙ.

Номер картки приватбанк дружини Камуля Леся Михайлівна 5168 7574 0443 9996″, – ідеться у повідомленні.

“Ти був найкращим чоловіком і батьком. Вічная тобі пам’ять”, – опублікувала допис на своїй сторінці дружина загиблого Леся Камуля.