Протягом січня-липня 2020 року 12,2 тисяч осіб з числа молоді до 35 років шукали роботу через службу зайнятості області. З них 581 – випускник ВНЗ, 110 – професійно-технічних закладів освіти. Більше 75% вже мали професійний досвід.

Цьогоріч вдалося працевлаштувати 4011 молодих громадян, з них 62 – отримали роботу з компенсацією роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності дала можливість 5 молодим безробітним відкрити власний бізнес. Про це розповів директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

429 безробітних віком до 35 років за спрямуванням служби зайнятості пройшли професійне навчання. 270 молодих краян було залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру.

Профорієнтаційними послугами було охоплено 6,9 тис. молодих безробітних та 4,2 тис. учнів і студентів різних закладів освіти.

Молодь Тернопільщини має можливість безкоштовно пройти курси на глобальній освітній платформі Coursera за 400 спеціалізаціями за напрямками: гуманітарні, природничі, соціальні, технічні науки, підприємництво, економіка, ІТ-технології та ін.; діють ряд вебресурсів ДСЗ, у тому числі Освітній портал державної служби зайнятості, Prometheus, Lingva skills, для здобуття додаткових знань та компетенцій; отримати послуги з профорієнтації можна на онлайн-платформі «Моя професія: консультаційна мережа».

На 1 серпня 2020 року 4112 безробітних з числа молоді продовжували пошук роботи через обласну службу зайнятості.