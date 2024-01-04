Уболівальникам стало цікаво, наскільки високими виявляться шанси виходу в основний турнір Євро-2024 для України. Досвідчені фанати чекали результатів жеребкування та оцінили учасників стикових поєдинків. Знаючі вболівальники ж віддали перевагу перегляду статистики та прогнозів від аналітиків. Згідно з первинною оцінкою, за прогнозами букмекерів, саме збірна України є фаворитом у своїй групі. Оцінити реальність прогнозу можуть відвідувачі незалежного інформаційного порталу, за посиланням https://www.liga.net/igaming/bookmakers/vbet/vhod. Якщо виконати вхід на сайт БК Vbet, то ви побачите загальну оцінку всіх чотирьох учасників відбіркового етапу.

Проти кого доведеться грати збірній України

Як відомо, матчі проходять у кілька етапів. Першою буде гра збірної України проти Боснії і Герцеговини. Матч призначений на 21 березня 2024 року і відбудеться на одному з найкрасивіших стадіонів Європи. У разі перемоги наших футболістів, гра відбудеться з фаворитом другого матчу. За результатами жеребкування, у нашій групі опинилися такі команди:

Україна;

Ізраїль;

Боснія і Герцеговина;

Ісландія.

Складність першого матчу полягає в тому, що незважаючи на високу оцінку підготовки українських футболістів, за попередніми даними аналітиків, саме Боснія є другим претендентом на вихід із групи. Відповідно, перший матч буде найбільш видовищним і цікавим для вболівальників. До слова, коефіцієнт у букмекерів на вихід нашої збірної до фінального етапу становить 2.1, на другому місці Боснія і Герцеговина з коефіцієнтом 4.0, на третьому збірна Ізраїлю – 4.5, а найменші ставки роблять на дворазову перемогу Ісландії -6.0.

Що відомо про другий матч відбіркового раунду

Обидві перші зустрічі призначені на 21 березня, при цьому гра відбуватиметься паралельно, в один і той самий час (21:45 за київським часом). Це дасть змогу до кінця гри вже знати про переможців. Команди-переможці боротимуться за вихід у плей-оф із відбіркового турніру. Друга зустріч уже запланована. Дербі між переможцями відбудеться 26.03.2024-го року. Гру внесено до плану на офіційному сайті Євро-2024.

Для максимальної зручності вболівальників, ігри відбуватимуться щодня, у різних групових зустрічах. Це дасть змогу помістити період відбіркового турніру в мінімальний проміжок часу, водночас усе розплановано так, щоб дати можливість командам відновитися. Уболівальники української збірної в цей час можуть дивитися онлайн-трансляції поєдинків інших команд, що дасть ясність про майбутні ігри. До слова, з огляду на щільність графіка відбіркового раунду, більшість ігор у перший тиждень проводитимуться в один час. Це значно ускладнить перегляд матчів по спортивних телевізійних каналах. Тим не менш, ви можете отримати доступ до трансляцій завдяки сервісам букмекерів. Виконайте швидкий вхід на Favbet на сайті https://www.liga.net/igaming/bookmakers/favbet/vhod і насолоджуйтеся грою, плануючи їхній перегляд заздалегідь.