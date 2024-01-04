Чотирьох захисників з Тернопільщини звільнили з полону в результаті найбільшого обміну

Найбільший з часів повномасштабного вторгнення обмін полоненими відбувся вчора. Додому повернулися 230 військових, четверо з них – мешканці Тернопілля.

Як повідомляє видання “Тернополяни“, це морський піхотинець та троє солдатів Сухопутних військ України. Звільненим військовим 46, 33, 27 та 34 роки. Їхні імена не розголошуються з метою безпеки.

Загалом серед 230 воїнів є представники Збройних Сил України – 130, Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.