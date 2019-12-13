Кабмін схвалив програму медичних гарантій для українців, яка передбачає реформу вторинної ланки. Розпочнеться другий етап медичної реформи з 1 квітня 2020 року.

Програма медичних гарантій для населення діятиме для всіх видів медичної допомоги, – заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

“Держава вже оплачує медичні послуги на рівні первинної ланки за принципом “гроші ходять за пацієнтом”. Людина звертається до сімейного лікаря, педіатра або терапевта та отримує послуги безкоштовно. Лікар, який обслуговує багато пацієнтів, отримує гідну зарплатню. Тепер нові правила фінансування почнуть працювати для спеціалізованої медичної допомоги, так званої вторинної ланки».

На Тернопільщині понад 80% жителів уклали угоди із сімейними лікарями, – повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я ОДА Тетяна Скарлош. Процес укладання чи переукладання договорів продовжується. Втім, на часі – другий етап медичної реформи.

«До кінця цього року практично всі медичні заклади в нашій області матимуть угоди із Національною службою здоров’я. З першого квітня розпочинається реформа вторинної медичної допомоги. Зокрема, передбачається нова система фінансування закладів охорони здоров’я. Відбуватиметься фінансування за таким принципом: 60% – медична субвенція; 40% – власні кошти медичних закладів, зароблені за надання медичних послуг».

Отже, медичні заклади, окрім фінансування НСЗУ, повинні заробляти кошти наданням послуг. Зокрема, це передбачено другим етапом медичної реформи в Україні. Як реалізовуватиметься ідея в реальності, покаже час.

Софія Романська