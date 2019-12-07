У дошкільних навчальних закладах краю – нестача фахівців. Педагоги відмовляються працювати через низьку зарплату і велику завантаженість. Урядовці запевняють: на часі реформа дошкільної освіти, яка принесе ряд змін.

МОН оголосило реформу дошкільної освіти, серед завдань якої – щоб діти приходили до Нової української школи більш підготовленими, – повідомила у Тернополі на публічних консультаціях державний експерт з питань забезпечення якості освіти директорату дошкільної та шкільної освіти Ганна Грищенко. Йдеться про покращення якості дошкільної освіти і розширення її доступності.

«У закладах дошкільної освіти потрібні логопеди, психологи. Зокрема, такі пропозиції були під час публічних консультацій з реформи дошкільної освіти, які відбулися в українських містах, зокрема і в Тернополі. На сайті Міністерства освіти діє розділ – дошкільна освіта, там можна висловити пропозиції щодо її реформування до 23 грудня. А загалом реформа дошкільної освіти передбачає покращення якості та розширення доступності. Зокрема, є проблема черг до садочків, у них перебуває в Україні понад 30 тисяч дітей. Тобто потрібні додаткові місця для дітей, щоб подолати питання доступності. Окрім цього, покращення потребує якість послуг у дошкільних закладах. І, звісно, невирішеним залишається питання зарплат для педагогічних працівників у дошкільних закладах, які мають чи не найбільше навантаження – 30 годин і найменшу зарплату».

Нині в Україні працює 15 тис закладів дошкільної освіти. Втім, наразі у чергах – понад 30 тисяч дітей. Відтак є потреба у нових дошкільних закладах.

Софія Романська