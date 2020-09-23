За добу на Тернопільщині підтверджено 335 випадків зараження вірусом COVID-19.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Зареєстровано п’ять летальних випадків. Померли 61-річний мешканець села Возилів Бучацького району, 84-річний тернополянин та три жительки обласного центру. Їм було 59, 68 і 87 років.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (102 особи)

Бережанський район (16 осіб):

• м. Бережани – 14

• с. Жовнівка – 2

Борщівський район (42 особи):

• м. Борщів – 13

• с. Кудринці – 1

• с. Королівка – 3

• с. Ланівці – 1

• с. Іване-Пусте – 1

• с. Шупарка – 3

• с. Цигани – 2

• с. Стрілківці – 4

• с. Мушкатівка – 1

• с. Бурдяківці – 1

• с. Грошова – 1

• с. Вовківці – 1

• с. Кривче – 2

• смт Мельниця-Подільська – 2

• с. Худіївці – 1

• с. Озеряни – 1

• смт Скала-Подільська – 1

• с. Пищатинці – 2

• с. Трубчин – 1

Бучацький район (19 осіб):

• м. Бучач – 9

• с. Возилів – 2

• с. Пишківці – 4

• с. Цвітова – 1

• с. Трибухівці – 1

• с. Рукомиш – 1

• с. Сороки – 1

Гусятинський район (10 осіб):

• смт Гусятин – 3

• смт Гримайлів – 1

• с. Старий Нижбірок – 1

• м. Копичинці – 1

• с. Круголець – 1

• с. Оленівка – 2

• с. Чабарівка – 1

Заліщицький район (6 осіб):

• с. Бедриківці – 1

• м. Заліщики – 3

• с. Нирків – 2

Збаразький район (16 осіб):

• м. Збараж – 9

• смт Вишнівець – 1

• с. Гніздичне – 1

• с. Синява – 1

• с. Романове Село – 1

• с. Стриївка – 1

• с. Кривчики – 1

• с. Базаринці – 1

Зборівський район (6 осіб):

• с. Ярославичі – 1

• смт Залізці – 1

• с. Загір’я – 1

• с. Тростянець – 1

• с. Храбузна – 1

Козівський район (15 осіб):

• смт Козова – 8

• с. Криве – 2

• с. Вікторівка – 1

• с. Конюхи – 1

• с. Купчинці – 3

Кременецький район (22 особи):

• м. Кременець – 9

• м. Почаїв – 2

• с. Млинівці – 1

• с. Ридомиль – 1

• с. Бакоти – 1

• с. Куликів – 1

• с. Зеблози – 1

• с. Розтоки – 4

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Підлісці – 1

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Лановецький район (11 осіб):

• м. Ланівці – 7

• с. Грибова – 1

• с. Снігурівка – 1

• с. Іванківці – 2

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Монастириський район (8 осіб):

• м. Монастириська – 3

• с. Горішня Слобідка – 3

• с. Красіїв – 1

• с. Сеньків – 1

Підволочиський район (4 особи):

• смт Підволочиськ – 2

• м. Скалат – 1

• с. Качанівка – 1

Теребовлянський район (15 осіб):

• м. Теребовля – 8

• смт Микулинці – 3

• с. Воля – 2

• с. Ілавче – 1

• с. Великий Говилів – 1

Тернопільський район (16 осіб):

• с. Романівка – 1

• смт Велика Березовиця – 1

• с. Великі Гаї – 8

• с. Петриків – 1

• с. Плотича – 1

• с. Мишковичі – 1

• с. Почапинці – 1

• с. Застінка – 1

• с. Байківці – 1

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Чортківський район (18 осіб):

• м. Чортків – 14

• смт Заводське – 1

• с. Угринь – 1

• с. Улашківці – 1

• с. Ягільниця – 1

Шумський район (3 особи):

• с. Вілія – 1

• с. Шкроботівка – 1

• с. Матвіївці – 1

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