За добу на Тернопільщині підтверджено 335 випадків зараження вірусом COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Зареєстровано п’ять летальних випадків. Померли 61-річний мешканець села Возилів Бучацького району, 84-річний тернополянин та три жительки обласного центру. Їм було 59, 68 і 87 років.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (102 особи)
Бережанський район (16 осіб):
• м. Бережани – 14
• с. Жовнівка – 2
Борщівський район (42 особи):
• м. Борщів – 13
• с. Кудринці – 1
• с. Королівка – 3
• с. Ланівці – 1
• с. Іване-Пусте – 1
• с. Шупарка – 3
• с. Цигани – 2
• с. Стрілківці – 4
• с. Мушкатівка – 1
• с. Бурдяківці – 1
• с. Грошова – 1
• с. Вовківці – 1
• с. Кривче – 2
• смт Мельниця-Подільська – 2
• с. Худіївці – 1
• с. Озеряни – 1
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Пищатинці – 2
• с. Трубчин – 1
Бучацький район (19 осіб):
• м. Бучач – 9
• с. Возилів – 2
• с. Пишківці – 4
• с. Цвітова – 1
• с. Трибухівці – 1
• с. Рукомиш – 1
• с. Сороки – 1
Гусятинський район (10 осіб):
• смт Гусятин – 3
• смт Гримайлів – 1
• с. Старий Нижбірок – 1
• м. Копичинці – 1
• с. Круголець – 1
• с. Оленівка – 2
• с. Чабарівка – 1
Заліщицький район (6 осіб):
• с. Бедриківці – 1
• м. Заліщики – 3
• с. Нирків – 2
Збаразький район (16 осіб):
• м. Збараж – 9
• смт Вишнівець – 1
• с. Гніздичне – 1
• с. Синява – 1
• с. Романове Село – 1
• с. Стриївка – 1
• с. Кривчики – 1
• с. Базаринці – 1
Зборівський район (6 осіб):
• с. Ярославичі – 1
• смт Залізці – 1
• с. Загір’я – 1
• с. Тростянець – 1
• с. Храбузна – 1
Козівський район (15 осіб):
• смт Козова – 8
• с. Криве – 2
• с. Вікторівка – 1
• с. Конюхи – 1
• с. Купчинці – 3
Кременецький район (22 особи):
• м. Кременець – 9
• м. Почаїв – 2
• с. Млинівці – 1
• с. Ридомиль – 1
• с. Бакоти – 1
• с. Куликів – 1
• с. Зеблози – 1
• с. Розтоки – 4
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Підлісці – 1
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Лановецький район (11 осіб):
• м. Ланівці – 7
• с. Грибова – 1
• с. Снігурівка – 1
• с. Іванківці – 2
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Монастириський район (8 осіб):
• м. Монастириська – 3
• с. Горішня Слобідка – 3
• с. Красіїв – 1
• с. Сеньків – 1
Підволочиський район (4 особи):
• смт Підволочиськ – 2
• м. Скалат – 1
• с. Качанівка – 1
Теребовлянський район (15 осіб):
• м. Теребовля – 8
• смт Микулинці – 3
• с. Воля – 2
• с. Ілавче – 1
• с. Великий Говилів – 1
Тернопільський район (16 осіб):
• с. Романівка – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Великі Гаї – 8
• с. Петриків – 1
• с. Плотича – 1
• с. Мишковичі – 1
• с. Почапинці – 1
• с. Застінка – 1
• с. Байківці – 1
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Чортківський район (18 осіб):
• м. Чортків – 14
• смт Заводське – 1
• с. Угринь – 1
• с. Улашківці – 1
• с. Ягільниця – 1
Шумський район (3 особи):
• с. Вілія – 1
• с. Шкроботівка – 1
• с. Матвіївці – 1
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