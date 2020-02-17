Чотирьох потерпілих в результаті двох дорожньо-транспортних пригод, госпіталізували з травмами до лікарні.

Аварії трапилися на дорогах Тернопільщини минулими вихідними, повідомляють у поліції.

Про нерухому людину в автомобілі ВАЗ, яке врізався в дерево, на лінію “102” 15 лютого повідомив перехожий. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на автодорозі “Тернопіль-Микулинці” в межах села Лучка Тернопільського району, водій не впорався з керуванням, не обрав безпечної швидкості руху, з’їхав з проїжджої частини дороги та врізався в дерево.

Кермувальника госпіталізували в реанімаційне відділення. При попередньому огляді медики констатували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму, струс, перелом основи черепа та забійні рани. На момент автопригоди в салоні авто було двоє пасажирів. Одного з них також доправили до лікарні. Інший за меддопомогою не звертався. У водія відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

16 лютого на Бучаччині не розминулося два автомобіля – BMW та VOLKSWAGEN Passat. Аварія трапилася на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль.

За попередніми даними, водій BMW, обганяючи транспорт, не врахував дорожню ситуацію та допустив бокове зіткнення з попутною іномаркою. До лікарні з травмами госпіталізували двох пасажирів з VOLKSWAGEN Passat.

Обидві автопригоди внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 частина 1 ККУ.