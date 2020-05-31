До Міжнародного дня захисту дітей у Тернополі підготували різноманітні заходи. Проходитимуть вони онлайн та оффлайн. Частина із них триватиме не тільки першого червня, а розтягнеться на тиждень чи два.

До уваги дітей та батьків конкурс відеороликів, малюнків, плакатів, фестиваль ранкової зарядки у садочках, ігри на універсальних спортивних майданчиках.

До 5 червня управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей ТМР проводить конкурс відео-роликів на тему «Добре бути дитиною, бо я можу…». До цієї ж дати у Тернопільському міському Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді триватиме конкурс малюнка «Щаслива палітра дитинства». До 10 червня можна взяти участь в онлайн конкурсі плакатів, постерів, флаєрів до Дня захисту дітей «Щастя бути дитиною». Роботи треба надсилати на скриньку vsenkiv@ukr.net. Результати конкурсу будуть оголошені 15 червня о 15.00. Детальніша інформація буде розміщена тут. До 15 червня управління освіти і науки проводитиме онлайн фестиваль руханок в закладах дошкільної освіти. Відео треба надсилати на пошту: oksanapogorelko@ukr.net. Підбиття підсумків фестивалю відбудеться 20 червня о 10.00.

1,3 та 5 червня фахівці Тернопільського міського центру фізичного здоров`я населення проведуть цикл безпечних заходів «Спортивна дітвора». У формі гри вони навчатимуть дітей 6-12 років безпечно розважатись на універсальних спортивних майданчиках, дотримуючись протиепідемічних заходів. Розпочинатимуть розваги з танцювальної розминки. 1 червня дійство відбудеться на вулиці Купчинського, 1, 3 червня – на вулиці Вербицького, 6. Початок заходів о 16.00. 5 червня о 15.00 розваги відбудуться на майданчику поблизу ТЗОШ № 10. Учасники спортивних розваг також за бажанням зможуть взяти участь у фотоконкурсі.

Ольга Трач